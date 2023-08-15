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Обляков: ЦСКА справится и без Медины, пускай он играет в «Спартаке»

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил переход хавбека Хесуса Медины из армейского клуба в «Спартак».
Обляков: ЦСКА справится и без Медины, пускай он играет в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«ЦСКА не хватает Медины в составе? Он ушёл в «Спартак», пускай там и играет. Тяжело ли без него в тактическом плане? Нет, всё нормально. Без него справимся», — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

26-летний латиноамериканец выступал за ЦСКА с января 2022 года. 10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года.

Ранее Гайч заявил, что не смог бы перейти из ЦСКА в «Спартак».

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