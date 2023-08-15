Соломатин рассказал о просмотре матчей РПЛ в зоне СВО
- РИА Новости
«Когда в тылу, то удаётся. Недавно вместе с питерским активом смотрели матч «Зенит» — «Динамо». Это те минуты, когда ты отвлекаешься мозгами и возвращаешься в те былые добрые времена», — цитирует Соломатина «Матч ТВ».
7 августа стало известно, что Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном «Эспаньола». Он уже несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Его позывной — Солома.
Напомним, что футболист завершил профессиональную карьеру в 2007 году.
Ранее Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.