Соломатин рассказал о просмотре матчей РПЛ в зоне СВО

Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин рассказал, когда получается смотреть матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в зоне СВО.

«Когда в тылу, то удаётся. Недавно вместе с питерским активом смотрели матч «Зенит» — «Динамо». Это те минуты, когда ты отвлекаешься мозгами и возвращаешься в те былые добрые времена», — цитирует Соломатина «Матч ТВ».

7 августа стало известно, что Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном «Эспаньола». Он уже несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Его позывной — Солома.

Напомним, что футболист завершил профессиональную карьеру в 2007 году.

Ранее Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.