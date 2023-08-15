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Соломатин рассказал о просмотре матчей РПЛ в зоне СВО

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Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин рассказал, когда получается смотреть матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в зоне СВО.
Соломатин рассказал о просмотре матчей РПЛ в зоне СВО
  • РИА Новости

«Когда в тылу, то удаётся. Недавно вместе с питерским активом смотрели матч «Зенит» — «Динамо». Это те минуты, когда ты отвлекаешься мозгами и возвращаешься в те былые добрые времена», — цитирует Соломатина «Матч ТВ».

7 августа стало известно, что Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном «Эспаньола». Он уже несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Его позывной — Солома.

Напомним, что футболист завершил профессиональную карьеру в 2007 году.

Ранее Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.

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