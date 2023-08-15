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В «Пари НН» сообщили о полном доверии Юрану

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о том, что «Ахмат» проявляет интерес к главному тренеру нижегородского клуба Сергею Юрану.
В «Пари НН» сообщили о полном доверии Юрану
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У нас полное доверие Сергею Юрану. Мы показали уверенный и хороший старт в начале сезона и не планируем расставаться с главным тренером команды», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

По информации «Матч ТВ», Юран входит в шорт-лист «Ахмата».

15 августа грозненский клуб сообщил о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.

Ранее Ташуев объяснил неудачный старт «Ахмата» в РПЛ сложными сборами.

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