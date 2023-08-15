В «Пари НН» сообщили о полном доверии Юрану
- РИА Новости
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«У нас полное доверие Сергею Юрану. Мы показали уверенный и хороший старт в начале сезона и не планируем расставаться с главным тренером команды», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.
По информации «Матч ТВ», Юран входит в шорт-лист «Ахмата».
15 августа грозненский клуб сообщил о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.
Ранее Ташуев объяснил неудачный старт «Ахмата» в РПЛ сложными сборами.