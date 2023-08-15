Панков: Карпин должен был возглавить «Спартак» перед началом прошлого сезона
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Как сообщил журналист Андрей Панков в интервью YouTube-программе «Нет темы», после ухода Федуна на пост президента «Спартака» претендовал бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.
По словам источника, функционер якобы согласовал отставку Гильермо Абаскаля до начала сезона, а также достиг договорённости с Валерием Карпиным.
22 августа 2022 года Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее Федун заявил, что «Спартаку» нужно купить центрального защитника.