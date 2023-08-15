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Панков: Карпин должен был возглавить «Спартак» перед началом прошлого сезона

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог занять аналогичную должность в «Спартаке» перед стартом сезона-2022/23.
Панков: Карпин должен был возглавить «Спартак» перед началом прошлого сезона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщил журналист Андрей Панков в интервью YouTube-программе «Нет темы», после ухода Федуна на пост президента «Спартака» претендовал бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. 

По словам источника, функционер якобы согласовал отставку Гильермо Абаскаля до начала сезона, а также достиг договорённости с Валерием Карпиным. 

22 августа 2022 года Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун заявил, что «Спартаку» нужно купить центрального защитника.

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