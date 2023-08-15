В «Сепахане» назвали приглашение «Зенита» на матч дружеским жестом

Пресс-атташе «Сепахана» Масуд Саиди высказался о товарищеском матче с «Зенитом».

«Между нашими клубами отличные взаимоотношения, и мы хотим только улучшить их. В прошлый раз мы приглашали «Зенит» в Иран, теперь их очередь пригласить «Сепахан» в Санкт-Петербург — это настоящий дружеский жест, подчёркивающий крепкие отношения между нашими клубами», — приводит слова Саиди Sport24.

15 августа стало известно, что «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» 7 сентября в Санкт-Петербурге. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 мск.

Напомним, что первая игра между командами прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сепахана».

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».