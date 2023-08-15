Узнать больше

В «Сепахане» назвали приглашение «Зенита» на матч дружеским жестом

Короткая ссылка
Пресс-атташе «Сепахана» Масуд Саиди высказался о товарищеском матче с «Зенитом».
В «Сепахане» назвали приглашение «Зенита» на матч дружеским жестом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Между нашими клубами отличные взаимоотношения, и мы хотим только улучшить их. В прошлый раз мы приглашали «Зенит» в Иран, теперь их очередь пригласить «Сепахан» в Санкт-Петербург — это настоящий дружеский жест, подчёркивающий крепкие отношения между нашими клубами», — приводит слова Саиди Sport24.

15 августа стало известно, что «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» 7 сентября в Санкт-Петербурге. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 мск.

Напомним, что первая игра между командами прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сепахана».

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить