В «Сепахане» назвали приглашение «Зенита» на матч дружеским жестом
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«Между нашими клубами отличные взаимоотношения, и мы хотим только улучшить их. В прошлый раз мы приглашали «Зенит» в Иран, теперь их очередь пригласить «Сепахан» в Санкт-Петербург — это настоящий дружеский жест, подчёркивающий крепкие отношения между нашими клубами», — приводит слова Саиди Sport24.
15 августа стало известно, что «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» 7 сентября в Санкт-Петербурге. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 мск.
Напомним, что первая игра между командами прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сепахана».
Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом».