Свирин считает, что российским гребцам будет эмоционально непросто на чемпионате мира

Глава Федерации гребного спорта Алексей Свирин поделился ожиданиями от участия россиян в чемпионате мира.

«Да, мы изначально подали заявки на всех спортсменов, но в итоге отказались от двоек без рулевых, пока так. Это лучшие. Надеюсь, они покажут максимально высокие результаты. Минимальная задача — попадание в финальную гонку», — приводит слова Свирина ТАСС.

Он также подчеркнул, что на данный момент сложно прогнозировать результаты после двухгодичного перерыва.



«Когда мы принимали решение о поездке, обсуждали это, понимали, что психологически и эмоционально будет потруднее. Но будем надеяться на лучшее», — добавил функционер.

Турнир пройдёт с 3 по 10 сентября в Белграде.

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодёжный чемпионат мира — 2023 из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

15 августа стало известно, что россияне примут участие в чемпионате мира по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду.

Ранее Чен предложила российским гребцам ехать на международные соревнования с юристами.