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Скира: Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии

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Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в ближайшее время возглавит сборную Италии.
Скира: Спаллетти согласовал контракт со сборной Италии
  • globallookpress.com
  • © Roberto Bregani/Keystone Press Agency

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, Спалетти уже согласовал условия личного соглашения с Федерацией футбола Италии.

По информации источника, стороны договорились о трёхлетнем контракте, по которому специалист будет получать около €3 млн в год плюс бонусы.

Напомним, что 13 августа Роберто Манчини покинул сборную Италии. Тренер возглавил команду в 2018 году. Под его руководством итальянцы победили на чемпионате Европы — 2020, но не смогли выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной.

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