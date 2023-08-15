Терёхин назвал переход Захаряна в «Реал Сосьедад» лучшим трансфером лета «на выход»
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«Арсен теперь будет играть против европейских грандов, а динамовцы смогут на эти деньги найти одного-двух сильных игроков. Руководство сработало грамотно. Возможно, это лучший трансфер лета «на выход», — цитирует Терёхина «СЭ».
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее сообщалось, что Захарян согласовал личный контракт с «Реал Сосьедад».