Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC в октябре

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в октябре.

Соперником россиянина станет бразилец Бруно Силва, сообщает журналист Лаэрте Виана.

Отмечается, что поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA. Изначально ожидалось, что спортсмен проведёт первый бой в организации в августе.

Ранее сообщалось, что российский боец Виктория Дудакова проведёт следующий поединок на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).