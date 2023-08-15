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Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC в октябре

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Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в октябре.
Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC в октябре
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Соперником россиянина станет бразилец Бруно Силва, сообщает журналист Лаэрте Виана.

Отмечается, что поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Магомедов, известный под псевдонимом Шара Буллет, выступает в полусредней весовой категории. На счету бойца 11 побед в 11 поединках MMA. Изначально ожидалось, что спортсмен проведёт первый бой в организации в августе.

Ранее сообщалось, что российский боец Виктория Дудакова проведёт следующий поединок на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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