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КДК РФС рассмотрит факт оскорбления журналиста со стороны Дзюбы

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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрен инцидент с участием нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы и журналиста.
КДК РФС рассмотрит факт оскорбления журналиста со стороны Дзюбы
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Дело Дзюбы будет рассматриваться. Заседание назначено на завтра. Он приглашён на заседание», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

После матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) представитель СМИ задал вопрос, процитировав Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух голов в сезоне-2023/24.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз», — ответил Дзюба.

Ранее бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался в защиту Дзюбы, угрожавшего журналисту после матча четвёртого тура чемпионата России по футболу.

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