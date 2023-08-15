Манчини назвал следующего главного тренера сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал имя следующего наставника национальной команды.

«Думаю, на это место будет назначен Лучано Спаллетти. Я желаю ему всего самого лучшего», — цитирует Манчини Football Italia.

13 августа специалист покинул сборную Италии. Тренер возглавил команду в 2018 году. Под его руководством итальянцы победили на чемпионате Европы — 2020, но не смогли выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной.