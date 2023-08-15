Узнать больше

Манчини назвал следующего главного тренера сборной Италии

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал имя следующего наставника национальной команды.
Манчини назвал следующего главного тренера сборной Италии
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Думаю, на это место будет назначен Лучано Спаллетти. Я желаю ему всего самого лучшего», — цитирует Манчини Football Italia.

13 августа специалист покинул сборную Италии. Тренер возглавил команду в 2018 году. Под его руководством итальянцы победили на чемпионате Европы — 2020, но не смогли выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить