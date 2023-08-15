Чалов отметил, что ЦСКА не помешало бы качественное усиление на старте сезона-2023/24 РПЛ
- РИА Новости
«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», — цитирует Чалова Sport24.
«Краснодар» (12 очков) одержал четыре победы подряд и лидирует в чемпионате. Далее расположились екатеринбургский «Урал» (десять), московский ЦСКА (девять). «Спартак» (девять) занимает девятое место.
Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем».