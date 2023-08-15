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Чалов отметил, что ЦСКА не помешало бы качественное усиление на старте сезона-2023/24 РПЛ

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что армейской команде не помешало бы качественное кадровое усиление на старте сезона-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чалов отметил, что ЦСКА не помешало бы качественное усиление на старте сезона-2023/24 РПЛ
  • РИА Новости

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», — цитирует Чалова Sport24.

«Краснодар» (12 очков) одержал четыре победы подряд и лидирует в чемпионате. Далее расположились екатеринбургский «Урал» (десять), московский ЦСКА (девять). «Спартак» (девять) занимает девятое место.

Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем».

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