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Хавбек «Аль-Насра» Фофана — о Роналду: видя его работу, понимаешь, почему он так хорош в 38

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Полузащитник «Аль-Насра» Секо Фофана высказался о своём одноклубнике португальце Криштиану Роналду.
Хавбек «Аль-Насра» Фофана — о Роналду: видя его работу, понимаешь, почему он так хорош в 38
  • Gettyimages.ru
  • © Robbie Jay Barratt - AMA

«Он очень милый, простой. Мы удивлены, что игрок с такой карьерой настолько заинтересован в обмене мнениями, он нас слушает. И видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38 лет», — цитирует Фофана L’Équipe.

12 августа дубль Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Нападающий завоевал свой 35-й трофей в карьере. Игрок перешёл в команду зимой 2022 года, подписав контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Его зарплата составляет €200 млн в сезон.

Ранее сообщалось, что Роналду отличился неуважительным отношением к своему сопернику во время финального матча Кубка арабских чемпионов с «Аль-Хилялем».

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