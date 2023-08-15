Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане.

«Мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернёмся. Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

В здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв. По последним данным, число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600.

Ранее Дэн Мильштейн, агент нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, сообщил о подробностях похорон хоккеиста.