Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
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«Мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернёмся. Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
В здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв. По последним данным, число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600.
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