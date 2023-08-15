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Энберт надеется увидеть Щербакову на этапах Гран-при России

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Российский фигурист Александр Энберт высказался о возможном возвращении олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой к соревнованиям.
Энберт надеется увидеть Щербакову на этапах Гран-при России
  • РИА Новости

«У Анны была болезнь, но она вернулась к тренировкам. Надеюсь, мы увидим её если не на открытых прокатах, то на ближайших этапах Гран-при. Хотелось бы увидеть всех — и Аню, и Камилу», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Во время сборов в Новогорске в июне у Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Фигуристка прервала подготовку и покинула базу. Она планировала вернуться к соревновательной практике.

Ранее сообщалось, что Щербакова провела первую тренировку в Китае после Олимпиады-2022.

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