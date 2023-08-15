Энберт надеется увидеть Щербакову на этапах Гран-при России
- РИА Новости
«У Анны была болезнь, но она вернулась к тренировкам. Надеюсь, мы увидим её если не на открытых прокатах, то на ближайших этапах Гран-при. Хотелось бы увидеть всех — и Аню, и Камилу», — цитирует Энберта «Газета.Ru».
Во время сборов в Новогорске в июне у Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Фигуристка прервала подготовку и покинула базу. Она планировала вернуться к соревновательной практике.
Ранее сообщалось, что Щербакова провела первую тренировку в Китае после Олимпиады-2022.