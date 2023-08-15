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Винус Уильямс прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Цинциннати

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Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой в первом круге турнира в Цинциннати.
Винус Уильямс прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Цинциннати
  • Gettyimages.ru

«Мне доставляет удовольствие — одержать победу, имея мало времени на подготовку. Я думаю, в какой-то момент, когда ты проигрываешь двойной брейк, ты начинаешь думать: «Ну, я, по крайней мере, хочу просто удержать подачу», — цитирует Уильямс сайт WTA.

В первом круге турнира россиянка проиграла спортсменке из США со счётом 4:6, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

В следующем раунде Винус сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Александра Саснович (Белоруссия).

Ранее сообщалось, что Ига Свёнтек обрушилась с критикой на WTA после турнира в Монреале.

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