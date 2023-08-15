Свёнтек обрушилась с критикой на WTA после турнира в Монреале

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек раскритиковала WTA после турнира в Монреале (Канада).

«Я не могу толком сказать, что турнир сделал не так, но кажется, что главные здесь — это WTA. Руководство проявляет себя слабо, но я надеюсь, что скоро что-то изменится», — заявила Свёнтек на пресс-конференции в Цинциннати.

Напомним, что на турнире в Монреале спортсменки были вынуждены проводить в день по два матча из-за погодных условий. Людмила Самсонова, уступившая в финале Джессике Пегуле, также пожаловалась на расписание турнира. Она сыграла в полуфинале и финале с разницей в два часа.

Ранее сообщалось, что Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.