Премьер-министр Украины: 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России
- AP
«Сформирована коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Мы готовы бойкотировать Олимпийские игры, если Россия и Белоруссия будут допущены», — заявил Шмыгаль в Telegram.
В МОК заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом.