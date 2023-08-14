Премьер-министр Украины: 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ещё 34 страны будут бойкотировать Олимпиаду в Париже, если на неё допустят российских и белорусских спортсменов.

«Сформирована коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Мы готовы бойкотировать Олимпийские игры, если Россия и Белоруссия будут допущены», — заявил Шмыгаль в Telegram.

В МОК заявляли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. При этом в июле были разосланы приглашения на Игры в Париже национальным олимпийским комитетам, за исключением России и Белоруссии.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом.