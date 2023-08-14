В КХЛ заявили, что решение IIHF по ЦСКА и Федотову требует юридической экспертизы

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) по ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова и ЦСКА требует юридической экспертизы.

«Решение требует юридической экспертизы. КХЛ выступит с официальным заявлением после изучения документов», — приводит заявление КХЛ «Матч ТВ».

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее Александр Кожевников отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова.