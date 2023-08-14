Энберт: жду Костомарова на льду, а также в других шоу и проектах

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что верит в возвращение олимпийского чемпиона Романа Костомарова на лёд.

«Это действительно очень вдохновляющая история. Я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Он прошёл такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить Костомарова на один из матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт‑Петербурге.