Щербакова провела первую тренировку в Китае после Олимпиады-2022
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«Поездка в Китай — не повод отменять тренировки. Так что сейчас я выхожу на лёд. Это была моя первая тренировка в Китае после Олимпийских игр», — рассказала Щербакова на видео в своём Telegram-канале.
15 августа спортсменка примет участие в международной конференции, а также посетит турниры по хоккею и фигурному катанию в Шэньчжэне.
Во время сборов в Новогорске в июне у Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Фигуристка прервала подготовку и покинула базу. Она планировала вернуться к соревновательной практике.
Ранее Щербакова заявила, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне.