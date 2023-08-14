Щербакова провела первую тренировку в Китае после Олимпиады-2022

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала видео с тренировки в Китае.

«Поездка в Китай — не повод отменять тренировки. Так что сейчас я выхожу на лёд. Это была моя первая тренировка в Китае после Олимпийских игр», — рассказала Щербакова на видео в своём Telegram-канале.

15 августа спортсменка примет участие в международной конференции, а также посетит турниры по хоккею и фигурному катанию в Шэньчжэне.

Во время сборов в Новогорске в июне у Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Фигуристка прервала подготовку и покинула базу. Она планировала вернуться к соревновательной практике.

Ранее Щербакова заявила, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне.