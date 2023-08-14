Горячкина вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам
- РИА Новости
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В четвертьфинале россиянка обыграла индианку Харику Дронавалли на тай-брейке.
После двух основных партий была зафиксирована ничья, как и после двух тай-брейков. В полуфинале россиянка встретится с китаянкой Тань Чжунъи.
Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам в Баку.