Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку.

В четвертьфинале россиянка обыграла индианку Харику Дронавалли на тай-брейке.

После двух основных партий была зафиксирована ничья, как и после двух тай-брейков. В полуфинале россиянка встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам в Баку.