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Щербакова призналась, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова заявила, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне.
Щербакова призналась, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос. Я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. Сложно всё совмещать, но у меня всё равно до сих пор нет четкого ответа — да или нет», — рассказала Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Лю Чен.

15 августа Щербакова примет участие в международной конференции, а также посетит турниры по хоккею и фигурному катанию в Шэньчжэне.

Во время сборов в Новогорске в июне у фигуристки был обнаружен мононуклеоз. Она прервала подготовку и покинула базу. Анна планировала вернуться к соревновательной практике.

Ранее Щербакова сообщила о прибытии в Китай.

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