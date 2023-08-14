Щербакова призналась, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова заявила, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне.

«Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос. Я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. Сложно всё совмещать, но у меня всё равно до сих пор нет четкого ответа — да или нет», — рассказала Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Лю Чен.

15 августа Щербакова примет участие в международной конференции, а также посетит турниры по хоккею и фигурному катанию в Шэньчжэне.

Во время сборов в Новогорске в июне у фигуристки был обнаружен мононуклеоз. Она прервала подготовку и покинула базу. Анна планировала вернуться к соревновательной практике.

Ранее Щербакова сообщила о прибытии в Китай.