Украина призвала УЕФА наказать греческий клуб за баннер против батальона «Азов»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала УЕФА наказать фанатов греческого «Ариса» за баннер против батальона «Азов»*, вывешенный во время квалификационного матча Лиги конференций против киевского «Динамо».

«Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем», — говорится в тексте на официальном сайте УАФ.

10 августа болельщики греческого «Ариса» во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с киевским «Динамо» вывесили баннер на трибуне за воротами команды из столицы Украины с политическим посланием: «Разгромите нацистов «Азова»*.

Ранее греческое государственное телевидение ERT сочло провокационным пост фанатов киевского «Динамо» перед матчем квалификации Лиги конференций с «Арисом» из Салоников в поддержку хорватских фанатов, арестованных в Афинах за беспорядки.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.