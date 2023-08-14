Крикунов заявил, что ЦСКА надо до конца бороться за вратаря Федотова
- РИА Новости
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«Здесь есть много юридических тонкостей. Было понятно, что IIHF в этой ситуации сейчас встанет на сторону клуба НХЛ. Тем более что Люк Тардиф — канадец. Но если есть какие-то юридические зацепки и варианты, то ЦСКА надо бороться до конца. Почему нет?» — цитирует Крикунова РИА Новости.
14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.
В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.
Ранее член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что возмущён решением IIHF по делу Федотова.