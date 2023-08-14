Крикунов заявил, что ЦСКА надо до конца бороться за вратаря Федотова

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что руководству московского хоккейного клуба ЦСКА необходимо использовать все юридические возможности, чтобы отстоять свои права на российского голкипера Ивана Федотова.

«Здесь есть много юридических тонкостей. Было понятно, что IIHF в этой ситуации сейчас встанет на сторону клуба НХЛ. Тем более что Люк Тардиф — канадец. Но если есть какие-то юридические зацепки и варианты, то ЦСКА надо бороться до конца. Почему нет?» — цитирует Крикунова РИА Новости.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что возмущён решением IIHF по делу Федотова.