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Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов российским клубам

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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов российским клубам.
Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов российским клубам
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Читал, что «Бенфика» и моя «Брага» могут продать Шикинью и Тормену российским клубам. Я не хочу в это верить.

Две недели назад российский клуб пытался купить Рожерио, но клуб отказался от переговоров по этическим соображениям. Призываю «Бенфику» и «Брагу» последовать их примеру», — написал Фонсека в Twitter.

По информации СМИ, Торменой интересуется «Краснодар», а Шикинью заинтересовано «Динамо».

Ранее сообщалось, что Тормена согласился на переход в «Краснодар».

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