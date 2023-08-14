Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов российским клубам
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«Читал, что «Бенфика» и моя «Брага» могут продать Шикинью и Тормену российским клубам. Я не хочу в это верить.
Две недели назад российский клуб пытался купить Рожерио, но клуб отказался от переговоров по этическим соображениям. Призываю «Бенфику» и «Брагу» последовать их примеру», — написал Фонсека в Twitter.
По информации СМИ, Торменой интересуется «Краснодар», а Шикинью заинтересовано «Динамо».
Ранее сообщалось, что Тормена согласился на переход в «Краснодар».