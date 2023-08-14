Президент «Реал Сосьедад»: трансфер Захаряна ещё не завершён

Президент «Реал Сосьедад» Хоакин Аперрибай сообщил, что сделка по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна ещё не завершена.

«Что касается трансфера Захаряна, мы всё ещё работаем над этим, я не могу сказать больше. Его подписание ещё не согласовано. Работа продолжается, посмотрим, сможем ли мы закрыть сделку», — цитирует Аперрибая As.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой дал совет Захаряну профессионально относиться к футболу в клубе «Реал Сосьедад».