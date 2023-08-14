Президент «Реал Сосьедад»: трансфер Захаряна ещё не завершён
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«Что касается трансфера Захаряна, мы всё ещё работаем над этим, я не могу сказать больше. Его подписание ещё не согласовано. Работа продолжается, посмотрим, сможем ли мы закрыть сделку», — цитирует Аперрибая As.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой дал совет Захаряну профессионально относиться к футболу в клубе «Реал Сосьедад».