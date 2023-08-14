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Sports Digitale: «Трабзонспор» интересуется игроком «Зенита» Алипом

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Турецкие футбольные клубы «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» заинтересованы в приобретении футболиста петербургского «Зенита» Нуралы Алипа.
Sports Digitale: «Трабзонспор» интересуется игроком «Зенита» Алипом
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Обе команды настаивают на полноценном трансфере 23-летнего казахстанского защитника, сообщает Sports Digitale.

Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года. 14 декабря 2022-го «Зенит» выкупил защитника у «Кайрата».

В сезоне-2022/23 23-летний футболист сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физической форме защитника команды Марио Фернандеса.

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