Олимпийский чемпион по гребле Дубровский скончался на 84-м году жизни
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«Федерация соболезнует об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Федерации гребного спорта России.
Дубровский — олимпийский чемпион в двойке парной, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира и чемпионата Европы (1965), а также бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР и кандидат математических наук.
Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил, что экс-конькобежец Сергей Буянов скончался после продолжительной болезни.