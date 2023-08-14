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Олимпийский чемпион по гребле Дубровский скончался на 84-м году жизни

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Олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский скончался в возрасте 83 лет.
Олимпийский чемпион по гребле Дубровский скончался на 84-м году жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Dallas Stribley

«Федерация соболезнует об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Федерации гребного спорта России.

Дубровский — олимпийский чемпион в двойке парной, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира и чемпионата Европы (1965), а также бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР и кандидат математических наук.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил, что экс-конькобежец Сергей Буянов скончался после продолжительной болезни.

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