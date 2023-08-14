L'Équipe: Неймар уже подписал контракт с «Аль-Хилялем»
- Gettyimages.ru
- © Paris Saint-Germain Football
По информации L'Équipe, бразилец заключил с саудовским клубом контракт по схеме «2 + 1». В скором времени будет объявлено о трансфере официально.
Напомним, что Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн.
Игрок не попал в заявку парижской команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хиляля» перед ЧМ-2026.