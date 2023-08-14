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Foot Mercato: Неймар до конца недели станет игроком «Аль-Хиляля»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».
Foot Mercato: Неймар до конца недели станет игроком «Аль-Хиляля»
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

По информации Foot Mercato, стороны уже договорились о переходе игрока. Сумма трансфера бразильца составит около €100 млн.

В прошедшем сезоне 31-летний Неймар забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что игрок не попал в заявку команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хиляля» перед ЧМ-2026.

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