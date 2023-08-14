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Клопп объяснил недовольство Салаха после замены в матче с «Челси»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недовольство нападающего Мохаммеда Салаха после его замены в матче первого тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).
Клопп объяснил недовольство Салаха после замены в матче с «Челси»
  • Gettyimages.ru
  • © Robin Jones

«Я могу понять, почему он так отреагировал. Если бы он забил в этом матче, то установил бы новый рекорд по голам в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом во время замены», — цитирует тренера BBC Sport.

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью — 1:1. Форвард сборной Египта впервые за шесть лет ушёл с поля без гола за «Ливерпуль» в стартовом матче АПЛ нового сезона.

Ранее стало известно, как Стивен Джеррард оценил трансфер Салаха в «Аль-Иттифак».

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