Клопп объяснил недовольство Салаха после замены в матче с «Челси»
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«Я могу понять, почему он так отреагировал. Если бы он забил в этом матче, то установил бы новый рекорд по голам в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом во время замены», — цитирует тренера BBC Sport.
Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью — 1:1. Форвард сборной Египта впервые за шесть лет ушёл с поля без гола за «Ливерпуль» в стартовом матче АПЛ нового сезона.
Ранее стало известно, как Стивен Джеррард оценил трансфер Салаха в «Аль-Иттифак».