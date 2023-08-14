Чалов: в текущей ситуации переход Захаряна — глоток воздуха

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это суперский вариант. С учётом ситуации переход будет глотком воздуха для молодых ребят», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее Антон Шунин посоветовал Захаряну вернуться в «Динамо», если в Испании будет скучно.