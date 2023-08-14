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Нобоа утвердительно ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не исключил своего возможного перехода в ЦСКА.
Нобоа утвердительно ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Перешёл бы в ЦСКА, если бы была возможность? Да», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

13 августа ЦСКА на своём поле одержал победу над «Сочи» со счётом 3:1.

Таким образом, армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Сочи» — на десятой строчке (три).

Ранее сообщалось, что 17-летнего хавбека ЦСКА Кирилла Глебова после матча с «Сочи» увезли на машине скорой помощи.

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