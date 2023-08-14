Нобоа утвердительно ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
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«Перешёл бы в ЦСКА, если бы была возможность? Да», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».
13 августа ЦСКА на своём поле одержал победу над «Сочи» со счётом 3:1.
Таким образом, армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Сочи» — на десятой строчке (три).
Ранее сообщалось, что 17-летнего хавбека ЦСКА Кирилла Глебова после матча с «Сочи» увезли на машине скорой помощи.