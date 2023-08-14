Романо: «Аль-Хиляль» готовит официальные документы по трансферу Неймара из ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляль».

По информации инсайдера Фабрицио Романо в Twitter, детали сделки будут готовы 14 августа. Саудовский клуб готовится к проведению медицинского обследования, а также ожидает согласия от представителей игрока.

В прошедшем сезоне 31-летний Неймар забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что игрок не попал в заявку команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложит ПСЖ €50 млн за Верратти.