В Минспорте обсудят призовые победителям и призёрам Игр стран СНГ

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов дал понять, что на данный момент для победителей и призёров II Игр стран СНГ 2023 года в Белоруссии призовые не предусмотрены.

«Это для нас прежде всего спортивный праздник для спортивного результата и конкурентности. Но мы по итогам действительно успешного выступления на самом деле подумаем про призовые», — цитирует Морозова пресс-служба Минспорта.

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа с участием более 2 тыс. спортсменов из 22 стран. Состязания проводились в открытом формате. Всего в ходе соревнований было разыграно 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определили в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт Игр стран СНГ с 288 медалями.