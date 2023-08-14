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В Минспорте обсудят призовые победителям и призёрам Игр стран СНГ

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Заместитель министра спорта России Алексей Морозов дал понять, что на данный момент для победителей и призёров II Игр стран СНГ 2023 года в Белоруссии призовые не предусмотрены.

«Это для нас прежде всего спортивный праздник для спортивного результата и конкурентности. Но мы по итогам действительно успешного выступления на самом деле подумаем про призовые», — цитирует Морозова пресс-служба Минспорта.

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа с участием более 2 тыс. спортсменов из 22 стран. Состязания проводились в открытом формате. Всего в ходе соревнований было разыграно 246 комплектов медалей. Победителей и призёров определили в 20 видах спорта.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт Игр стран СНГ с 288 медалями.

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