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Брейдо: хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо дал понять, что полузащитник Кирилл Глебов после матча четвёртого тура чемпионата России по футболу избежал тяжёлой травмы.

«На данный момент можно констатировать, что, к счастью, худший из прогнозов не подтвердился — никаких данных о переломе позвоночника не получено», — цитирует Брейдо РИА Новости.

По его словам, Глебову в одной из столичных клиник сделали КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости.

«На сегодняшний день ему предписан постельный режим. Далее сделаем дополнительную МРТ, после чего определим срок лечения», — добавил Брейдо.

Глебов получил травму спины в концовке первого тайма матча с «Сочи» (3:1). Футболист покинул поле только при помощи медицинской бригады. Было видно, что игрок испытывает сильную боль. Со стадиона его увезли в больницу на карете скорой помощи.

Ранее Владимир Федотов сообщил, что Глебову попали в нервное сплетение около позвоночника.

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