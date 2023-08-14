Брейдо: хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо дал понять, что полузащитник Кирилл Глебов после матча четвёртого тура чемпионата России по футболу избежал тяжёлой травмы.

«На данный момент можно констатировать, что, к счастью, худший из прогнозов не подтвердился — никаких данных о переломе позвоночника не получено», — цитирует Брейдо РИА Новости.

По его словам, Глебову в одной из столичных клиник сделали КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости.

«На сегодняшний день ему предписан постельный режим. Далее сделаем дополнительную МРТ, после чего определим срок лечения», — добавил Брейдо.

Глебов получил травму спины в концовке первого тайма матча с «Сочи» (3:1). Футболист покинул поле только при помощи медицинской бригады. Было видно, что игрок испытывает сильную боль. Со стадиона его увезли в больницу на карете скорой помощи.

Ранее Владимир Федотов сообщил, что Глебову попали в нервное сплетение около позвоночника.