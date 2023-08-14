Федотов подтвердил факт переговоров по трансферу Зайнутдинова в «Бешикташ»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что армейский клуб не намерен продавать полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Никаких медосмотров и решений нет. Да, идут переговоры, не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим. Очень плотный график у команды», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом, по словам тренера армейцев, у футболиста микротравма, которая не даёт ему играть в полную силу.

«Он мог выйти сегодня, но решили его поберечь», — пояснил Федотов.

По информации СМИ, Зайнутдинов может перейти в «Бешикташ» за €5 млн. ЦСКА получит 15% от перепродажи игрока.

25-летний хавбек в 27 матчах в сезоне-2022/23 забил один мяч и отдал три результативные передачи во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов избежал серьёзной травмы.