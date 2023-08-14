Федотов подтвердил факт переговоров по трансферу Зайнутдинова в «Бешикташ»
«Никаких медосмотров и решений нет. Да, идут переговоры, не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим. Очень плотный график у команды», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
При этом, по словам тренера армейцев, у футболиста микротравма, которая не даёт ему играть в полную силу.
«Он мог выйти сегодня, но решили его поберечь», — пояснил Федотов.
По информации СМИ, Зайнутдинов может перейти в «Бешикташ» за €5 млн. ЦСКА получит 15% от перепродажи игрока.
25-летний хавбек в 27 матчах в сезоне-2022/23 забил один мяч и отдал три результативные передачи во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Зайнутдинов избежал серьёзной травмы.