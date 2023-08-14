«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» в матче Примеры с тремя красными карточками

«Барселона» и «Хетафе» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счётом 0:0.

В составе каталонской команды удалили Рафинью (42-я минута) и главного тренера команды Хави (70-я). У «Хетафе» красную карточку получил Хайме Мата (57-я).

«Барселона» во втором туре 20 августа примет на своём поле «Кадис». «Хетафе» в этот же день сыграет в гостях с «Жироной».

Ранее Хави заявил, что уход Усмана Дембеле из «Барселоны» сильно разочаровал его.