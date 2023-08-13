Минеев в зоне СВО начал подготовку к следующему поединку

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев опубликовал в социальных сетях фотографию из зоны специальной военной операции.

«Начал подготовку к предстоящему поединку», — написал 33-летний спортсмен под публикацией.

12 августа стало известно, что Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо. Россиянин владел титулами чемпиона по версии организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.

18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее Минеев поддержал российскую саблистку Анну Смирнову после скандала с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию.