Минеев в зоне СВО начал подготовку к следующему поединку
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«Начал подготовку к предстоящему поединку», — написал 33-летний спортсмен под публикацией.
12 августа стало известно, что Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо. Россиянин владел титулами чемпиона по версии организаций WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.
18 ноября 2022 года Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.
Ранее Минеев поддержал российскую саблистку Анну Смирнову после скандала с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию.