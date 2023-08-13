ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче четвёртого тура чемпионата России.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:1.

У ЦСКА мячи забили Антон Заболотный (88-я минута), Михаил Рядно (90+4). В составе «Сочи» отличился Мигел Силвейра (77-я), также мяч в свои ворота забил Лука Джорджевич (53-я).

На 47-й минуте был удалён защитник «Сочи» Марсело Алвес (две жёлтые карточки).

Таким образом, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Сочи» — на десятой строчке (три).

Ранее «Зенит» забил два безответных мяча «Факелу» в матче 4-го тура РПЛ.