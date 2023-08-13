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Смолов считает «Реал Сосьедад» супервариантом для Захаряна

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов уверен, что полузащитник Арсен Захарян будет только прогрессировать после перехода в «Реал Сосьедад».
Смолов считает «Реал Сосьедад» супервариантом для Захаряна
  • РИА Новости

«Я очень рад за Арсена. Надеюсь, что трансфер состоится. Стадион в Сан-Себастьяне классный, город тоже. Думаю, что для него это супервариант. Уверен, что Арсен сможет себя там проявить», — цитирует Смолова РИА Новости.

Бывший форвард испанской «Сельты» пожелал Захаряну удачи и больших успехов в новом чемпионате.

«Буду его поддерживать. У меня есть там знакомый, напишу ему, чтобы Арсена хорошо приняли в «Реал Сосьедаде», — добавил Смолов.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что «Реал Сосьедад» договорился с клубом по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Захарян в сезоне-2023/24 забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».

Ранее защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

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