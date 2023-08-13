Смолов: после поражений пиво не помогает — надо покрепче
- РИА Новости
«Какое пиво нужно выпить после поражения? После поражения пиво не помогает, надо покрепче (смеётся)», — цитирует Смолова Sport24.
Встреча четвёртого тура между «Динамо» и «Факелом» завершилась со счётом 2:0.
На 55-й минуте счёт открыл защитник «Динамо» Станислав Бессмертный. А на 75-й минуте Денис Макаров забил второй гол.
«Динамо» набрало семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка и 12-я позиция.
Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин провёл 100-й сухой матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).