Смолов: после поражений пиво не помогает — надо покрепче

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что помогает после поражений.

«Какое пиво нужно выпить после поражения? После поражения пиво не помогает, надо покрепче (смеётся)», — цитирует Смолова Sport24.

Встреча четвёртого тура между «Динамо» и «Факелом» завершилась со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт открыл защитник «Динамо» Станислав Бессмертный. А на 75-й минуте Денис Макаров забил второй гол.

«Динамо» набрало семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка и 12-я позиция.

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин провёл 100-й сухой матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).