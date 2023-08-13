Лаксальт: если бы Захарян не был готов к Ла Лиге, его бы не купили

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Рад за Арсена. «Реал Сосьедад» — отличный вариант для него, желаю ему быть там лучшим. Я играю в РПЛ три года, видел, на что он способен. Готов ли он к Испании? Если бы не был, его бы не покупали», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению.