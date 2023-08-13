Личка считает, что Захаряну не будет просто в чемпионате Испании
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«Мы вчера тепло простились с Захаряном. В Испании другая культура, другая ментальность и другие требования. Ему не будет сразу легко, но надо будет работать, ему только 20 лет», — приводит слова Лички ТАСС.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.
В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».
Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению.