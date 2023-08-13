Личка считает, что Захаряну не будет просто в чемпионате Испании

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мы вчера тепло простились с Захаряном. В Испании другая культура, другая ментальность и другие требования. Ему не будет сразу легко, но надо будет работать, ему только 20 лет», — приводит слова Лички ТАСС.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению.