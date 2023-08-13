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«Монако» с Головиным победил «Клермон» в первом туре чемпионата Франции

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«Монако» победил «Клермон» в первом туре чемпионата Франции по футболу.
«Монако» с Головиным победил «Клермон» в первом туре чемпионата Франции
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Монако» голы забили Вандерсон, Магнес Аклиуше и Виссам Бен-Йеддер, оформивший дубль.

У «Клермона» отличились Мухаммед Чам и Матеуш Ветеска.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 86-й минуте.

В следующем туре «Монако» сыграет со «Страсбуром» 20 августа, а «Клермону» предстоит игра с «Реймсом».

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным проиграл «Баварии» в товарищеском матче.

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