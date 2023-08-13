В Минспорте заявили, что смена гражданства российскими атлетами является потерей для страны
- РИА Новости
«Смена спортивного гражданства спортсменами для нас рассматривается как потеря, мы хотим растить спортсменов, которые будут выступать за нашу страну. Мы считаем это почётной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос. Поэтому для нас это сожаление и потеря», — приводит слова Морозова ТАСС.
МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее Александр Карелин поделился мнением о смене спортивного гражданства россиянами.