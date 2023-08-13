В Минспорте заявили, что смена гражданства российскими атлетами является потерей для страны

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов с сожалением относится к смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Смена спортивного гражданства спортсменами для нас рассматривается как потеря, мы хотим растить спортсменов, которые будут выступать за нашу страну. Мы считаем это почётной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос. Поэтому для нас это сожаление и потеря», — приводит слова Морозова ТАСС.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Александр Карелин поделился мнением о смене спортивного гражданства россиянами.