В «Динамо» сообщили, что договорились с «Реалом Сосьедад» о переходе Захаряна
- РИА Новости
«Мы договорись с «Реалом Сосьедад», но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег в проработке. У нас был опыт с «Болоньей», мы получили тогда деньги на счёт», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.
В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».
Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению.