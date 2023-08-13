В «Динамо» сообщили, что договорились с «Реалом Сосьедад» о переходе Захаряна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб договорился с «Реалом Сосьедад» по переходу полузащитника Арсена Захаряна.

«Мы договорись с «Реалом Сосьедад», но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег в проработке. У нас был опыт с «Болоньей», мы получили тогда деньги на счёт», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению.