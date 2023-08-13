Игнашевич — о поражении «Балтики» от «Динамо»: ребята сделали всё, что могли

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды от «Динамо» в матче четвёртого тура чемпионата России.

«Мне сложно говорить по горячим следам, почему во втором тайме было меньше моментов, чем в первом, но он был хуже. Всем доволен, ребята сделали всё, что могли. Играли организованно и дисциплинированно. Сейчас за это поблагодарю их в раздевалке», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт открыл защитник «Динамо» Станислав Бессмертный. А на 75-й минуте Денис Макаров забил второй гол команды.

«Динамо» набрало семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Балтики» три очка и 12-я позиция.

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин провёл 100-й сухой матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).