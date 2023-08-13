Загитова провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье»
- РИА Новости
Загитова продемонстрировала комплекс упражнений по общефизической подготовке с собственным весом без дополнительного инвентаря. После тренировки фигуристка провела автограф‑сессию.
Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.
Ранее сообщалось, что Загитова проходит физиопроцедуры на травмированной ноге.