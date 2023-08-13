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Загитова провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в рамках Московского урбанистического форума, где провела открытую тренировку.
Загитова провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье»
  • РИА Новости

Загитова продемонстрировала комплекс упражнений по общефизической подготовке с собственным весом без дополнительного инвентаря. После тренировки фигуристка провела автограф‑сессию.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова проходит физиопроцедуры на травмированной ноге.

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